5 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 2 серия 8 смотреть онлайн

Сюжет

Как не погибнуть, если две реки, от которых зависит твоя жизнь, бурны и непредсказуемы, а из всех земных богатств в изобилии имеется только глина? Народы Древнего Двуречья не погибли, более того, сумели создать одну из самых развитых для своего времени цивилизацию.



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