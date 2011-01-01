Древнее Двуречье
Wink
Детям
5 класс. Всеобщая история
Древний Восток
Древнее Двуречье

5 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 2 серия 8 смотреть онлайн

7.52011, Древнее Двуречье
Образовательные0+
Серия в подписке «Кино и ТВ на 6 месяцев»

Сезоны и серии

Жизнь первобытных людейДревний ВостокИндия и Китай в древностиДревняя ГрецияПолисы Греции и их борьба с персидским нашествиемВозвышение Афин в 5 веке до н.э. и расцвет демократииДревний Рим

Сюжет

Как не погибнуть, если две реки, от которых зависит твоя жизнь, бурны и непредсказуемы, а из всех земных богатств в изобилии имеется только глина? Народы Древнего Двуречья не погибли, более того, сумели создать одну из самых развитых для своего времени цивилизацию.

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