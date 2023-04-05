Закрытый уровень. Сезон 1. Серия 4
Wink
Сериалы
Закрытый уровень
1-й сезон
4-я серия
8.52023, Закрытый уровень. Сезон 1. Серия 4
Драма, Военный18+

Закрытый уровень (сериал, 2023) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Молодые ребята загружаются в продвинутый виртуальный симулятор и попадают в самое пекло Великой Отечественной войны — фантастический сериал от режиссера «Мурки». Группа друзей просит своего приятеля показать им свое место работы — новейшую лабораторию, разрабатывающую виртуальные симуляторы, максимально близкие к реальности. Парни увлекаются шутерами и хотят своими глазами увидеть, как новая разработка воссоздает битвы 1941 года. То, что симуляцию никто не тестировал, их не пугает. Но, оказавшись в оккупированной нацистскими войсками Беларуси, они понимают, что это вовсе не игра, а смерть тут будет настоящая. Обстановка особенно накаляется, когда внутри виртуального мира появляется другая группа людей, примкнувших к стороне противника. Сумеют ли герои вернуться назад, узнаете, если будете смотреть сериал «Закрытый уровень» 2023 года на Wink онлайн.

Страна
Россия
Жанр
Военный, Фантастика, Драма
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Закрытый уровень»