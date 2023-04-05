Молодые ребята загружаются в продвинутый виртуальный симулятор и попадают в самое пекло Великой Отечественной войны — фантастический сериал от режиссера «Мурки». Группа друзей просит своего приятеля показать им свое место работы — новейшую лабораторию, разрабатывающую виртуальные симуляторы, максимально близкие к реальности. Парни увлекаются шутерами и хотят своими глазами увидеть, как новая разработка воссоздает битвы 1941 года. То, что симуляцию никто не тестировал, их не пугает. Но, оказавшись в оккупированной нацистскими войсками Беларуси, они понимают, что это вовсе не игра, а смерть тут будет настоящая. Обстановка особенно накаляется, когда внутри виртуального мира появляется другая группа людей, примкнувших к стороне противника. Сумеют ли герои вернуться назад, узнаете, если будете смотреть сериал «Закрытый уровень» 2023 года на Wink онлайн.



