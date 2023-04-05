Закрытый уровень (сериал, 2023) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно
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О сериале
Молодые ребята загружаются в продвинутый виртуальный симулятор и попадают в самое пекло Великой Отечественной войны — фантастический сериал от режиссера «Мурки». Группа друзей просит своего приятеля показать им свое место работы — новейшую лабораторию, разрабатывающую виртуальные симуляторы, максимально близкие к реальности. Парни увлекаются шутерами и хотят своими глазами увидеть, как новая разработка воссоздает битвы 1941 года. То, что симуляцию никто не тестировал, их не пугает. Но, оказавшись в оккупированной нацистскими войсками Беларуси, они понимают, что это вовсе не игра, а смерть тут будет настоящая. Обстановка особенно накаляется, когда внутри виртуального мира появляется другая группа людей, примкнувших к стороне противника. Сумеют ли герои вернуться назад, узнаете, если будете смотреть сериал «Закрытый уровень» 2023 года на Wink онлайн.
СтранаРоссия
ЖанрВоенный, Фантастика, Драма
Время45 мин / 00:45
Рейтинг
- Режиссёр
Антон
Розенберг
- Актёр
Денис
Нурулин
- Актёр
Артем
Афонасов
- Актёр
Арсений
Никитин
- Актёр
Даня
Киселёв
- Актриса
Кристина
Корбут
- Актёр
Евгений
Миллер
- Актриса
Лидия
Вележева
- Актёр
Василий
Бочкарев
- Актёр
Павел
Абраменков
- Актёр
Евгений
Михеев
- Сценарист
Антон
Розенберг
- ДГПродюсер
Давид
Гулордава
- Продюсер
Семен
Капш
- Продюсер
Максим
Рыбаков
- Продюсер
Владимир
Неклюдов
- НКХудожница
Назик
Каспарова
- СКХудожница
Светлана
Клеванская
- Оператор
Станислав
Юдаков
- АЧКомпозитор
Алёна
Чапала
- СШКомпозитор
Сергей
Шиншинов