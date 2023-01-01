Биография

Артем Афонасов — российский актер кино. Родился в Москве 29 августа 2002 года. По словам юного артиста, мечта сниматься в кино была с ним практически с пеленок. Так он пошел развивать талант в театральный кружок и вскоре начал играть в любительских постановках на сцене Щелковского театра. Артем Афонасов дебютировал на экране в ситкоме 2020 года «Миша портит все», а затем снялся в «Милиционере с Рублевки». В 2021 году молодой актер сыграл в сериале «Евгенич» с Сергеем Жуковым, а в 2023-м получил одну из главных ролей в четырехсерийной драме «Закрытый уровень».