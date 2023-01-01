Биография

Антон Розенберг — российский режиссер, сценарист и продюсер. Родился в 1977 году. В киноиндустрию Розенберг попал не сразу. Будущий режиссер окончил Курский государственный университет и получил образование юриста, но не стал развиваться в профессии. В 1998 году начал работать в рекламной индустрии как арт-директор, а вскоре занялся режиссурой рекламных роликов. Работал над проектами для «Газпрома», «Билайна» и «Орбита». В 2010 году Антон Розенберг снял первый короткометражный фильм «Скольжение». Всю работу он делал сам: писал сценарий, искал актеров, снимал и монтировал. В 2013-м вышел полнометражный ремейк фильма, снятый полноценной командой во главе с Розенбергом. Самой известной работой режиссера стал криминальный сериал «Мурка» 2016 года, а в 2023 году вышла четырехсерийная военная драма «Закрытый уровень», в которой Антон выступил как режиссер и сценарист.