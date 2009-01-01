Вольф Мессинг: Видевший сквозь время. Сезон 1. Серия 2
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Вольф Мессинг: Видевший сквозь время
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Вольф Мессинг: Видевший сквозь время (сериал, 2009) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

9.42009, Вольф Мессинг: Видевший сквозь время. Сезон 1. Серия 2
Драма, Исторический18+

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О сериале

Мессинг родился в последний год 19 века, чтобы стать одной из главных загадочных и судьбоносных личностей века двадцатого. Мальчик из бедной еврейской семьи был вынужден рано начать самостоятельную жизнь. Он отправился в Германию, где брался за самую черную работу. Его сверхъестественные телепатические способности обнаружились совершенно случайно при почти мистических обстоятельствах.

Веймарская Германия, ущемленная последствиями Первой мировой войны, являлась местом, которое притягивала шарлатанов и мистиков, великих ученых и маньяков. Мессинг начал свою карьеру в Берлинском паноптикуме. Его уникальные способности признавали Эйнштейн и Фрейд. Хаос Веймарской республики сменяется железным строем новой великой Германии.

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Страна
Россия
Жанр
Исторический, Драма
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Вольф Мессинг: Видевший сквозь время»