Вольф Мессинг: Видевший сквозь время (сериал, 2009) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн бесплатно

Вольф Мессинг: Видевший сквозь время. Сезон 1. Серия 10
Вольф Мессинг: Видевший сквозь время
1-й сезон
10-я серия

9.52009, Вольф Мессинг: Видевший сквозь время. Сезон 1. Серия 10
Драма, Исторический18+

Мессинг родился в последний год 19 века, чтобы стать одной из главных загадочных и судьбоносных личностей века двадцатого. Мальчик из бедной еврейской семьи был вынужден рано начать самостоятельную жизнь. Он отправился в Германию, где брался за самую черную работу. Его сверхъестественные телепатические способности обнаружились совершенно случайно при почти мистических обстоятельствах.

Веймарская Германия, ущемленная последствиями Первой мировой войны, являлась местом, которое притягивала шарлатанов и мистиков, великих ученых и маньяков. Мессинг начал свою карьеру в Берлинском паноптикуме. Его уникальные способности признавали Эйнштейн и Фрейд. Хаос Веймарской республики сменяется железным строем новой великой Германии.

Страна
Россия
Жанр
Исторический, Драма
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
6.9 IMDb

