Вольф Мессинг: Видевший сквозь время (сериал, 2009) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн бесплатно
9.52009, Вольф Мессинг: Видевший сквозь время. Сезон 1. Серия 10
Драма, Исторический18+
О сериале
Мессинг родился в последний год 19 века, чтобы стать одной из главных загадочных и судьбоносных личностей века двадцатого. Мальчик из бедной еврейской семьи был вынужден рано начать самостоятельную жизнь. Он отправился в Германию, где брался за самую черную работу. Его сверхъестественные телепатические способности обнаружились совершенно случайно при почти мистических обстоятельствах.
Веймарская Германия, ущемленная последствиями Первой мировой войны, являлась местом, которое притягивала шарлатанов и мистиков, великих ученых и маньяков. Мессинг начал свою карьеру в Берлинском паноптикуме. Его уникальные способности признавали Эйнштейн и Фрейд. Хаос Веймарской республики сменяется железным строем новой великой Германии.
СтранаРоссия
ЖанрИсторический, Драма
Время47 мин / 00:47
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
6.9 IMDb
- ВКРежиссёр
Владимир
Краснопольский
- Режиссёр
Валерий
Усков
- Актёр
Евгений
Князев
- ТААктриса
Тара
Амирханова
- Актёр
Михаил
Горевой
- РГАктёр
Роман
Гречишкин
- Актёр
Владимир
Долинский
- АИАктёр
Андрей
Ильин
- ВКАктёр
Вячеслав
Корниченко
- ВИАктриса
Вероника
Ицкович
- ВКАктёр
Виталий
Кудрявцев
- Актёр
Юрий
Нифонтов
- ЭВСценарист
Эдуард
Володарский
- Продюсер
Сергей
Даниелян
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- АМПродюсер
Арам
Мовсесян
- Продюсер
Юрий
Мороз
- Актёр дубляжа
Александр
Леньков
- АМАктриса дубляжа
Анна
Молчанова
- ГСАктёр дубляжа
Геннадий
Сайфулин
- ГМАктёр дубляжа
Григорий
Маликов
- НМАктёр дубляжа
Николай
Маликов
- ИРХудожник
Иван
Роготень
- ВТХудожник
Владислав
Травинский
- ТЗОператор
Тимур
Зельма
- ЕШКомпозитор
Евгений
Ширяев