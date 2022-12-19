Вольф Мессинг: Видевший сквозь время (сериал, 2009) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн бесплатно

Мессинг родился в последний год 19 века, чтобы стать одной из главных загадочных и судьбоносных личностей века двадцатого. Мальчик из бедной еврейской семьи был вынужден рано начать самостоятельную жизнь. Он отправился в Германию, где брался за самую черную работу. Его сверхъестественные телепатические способности обнаружились совершенно случайно при почти мистических обстоятельствах.



Веймарская Германия, ущемленная последствиями Первой мировой войны, являлась местом, которое притягивала шарлатанов и мистиков, великих ученых и маньяков. Мессинг начал свою карьеру в Берлинском паноптикуме. Его уникальные способности признавали Эйнштейн и Фрейд. Хаос Веймарской республики сменяется железным строем новой великой Германии.

