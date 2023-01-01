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Вольф Мессинг: Видевший сквозь время
Актёры и съёмочная группа сериала «Вольф Мессинг: Видевший сквозь время»

Актёры и съёмочная группа сериала «Вольф Мессинг: Видевший сквозь время»

Режиссёры

Владимир Краснопольский

Владимир Краснопольский

Режиссёр
Валерий Усков

Валерий Усков

Режиссёр

Актёры

Евгений Князев

Евгений Князев

АктёрВольф Мессинг
Тара Амирханова

Тара Амирханова

АктрисаАида Раппопорт
Михаил Горевой

Михаил Горевой

Актёрдоктор Эрих Ганусен
Роман Гречишкин

Роман Гречишкин

АктёрВольф Месиинг в молодости
Владимир Долинский

Владимир Долинский

Актёримпресарио Цельмейстер
Андрей Ильин

Андрей Ильин

АктёрАльберт Эйнштейн
Вячеслав Корниченко

Вячеслав Корниченко

Актёрлейтенант
Вероника Ицкович

Вероника Ицкович

АктрисаСара
Виталий Кудрявцев

Виталий Кудрявцев

Актёрлетчик Константин Ковалев
Юрий Нифонтов

Юрий Нифонтов

Актёрдоктор Абель

Сценаристы

Эдуард Володарский

Эдуард Володарский

Сценарист

Продюсеры

Сергей Даниелян

Сергей Даниелян

Продюсер
Рубен Дишдишян

Рубен Дишдишян

Продюсер
Арам Мовсесян

Арам Мовсесян

Продюсер
Юрий Мороз

Юрий Мороз

Продюсер

Актёры дубляжа

Александр Леньков

Александр Леньков

Актёр дубляжа
Анна Молчанова

Анна Молчанова

Актриса дубляжа
Геннадий Сайфулин

Геннадий Сайфулин

Актёр дубляжа
Григорий Маликов

Григорий Маликов

Актёр дубляжа
Николай Маликов

Николай Маликов

Актёр дубляжа

Художники

Иван Роготень

Иван Роготень

Художник
Владислав Травинский

Владислав Травинский

Художник

Операторы

Тимур Зельма

Тимур Зельма

Оператор

Композиторы

Евгений Ширяев

Евгений Ширяев

Композитор