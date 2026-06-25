WinkСериалыУнивер. Новая общага2-й сезон43-я серия
2014, Универ. Новая общага. Сезон 2. Серия 43
Комедия18+
Серия в подписке «PREMIER»
Универ. Новая общага (сериал, 2014) сезон 2 серия 43 смотреть онлайн
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Универ. Новая общага
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Сезон 2 Серия 3
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Сезон 2 Серия 4
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Универ. Новая общага
Сезон 2 Серия 5
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Универ. Новая общага
Сезон 2 Серия 6
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Универ. Новая общага
Сезон 2 Серия 7
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Универ. Новая общага
Сезон 2 Серия 8
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Универ. Новая общага
Сезон 2 Серия 9
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Универ. Новая общага
Сезон 2 Серия 10
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Сезон 2 Серия 11
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Универ. Новая общага
Сезон 2 Серия 12
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Универ. Новая общага
Сезон 2 Серия 13
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Универ. Новая общага
Сезон 2 Серия 14
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Универ. Новая общага
Сезон 2 Серия 15
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Универ. Новая общага
Сезон 2 Серия 16
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Универ. Новая общага
Сезон 2 Серия 17
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Универ. Новая общага
Сезон 2 Серия 18
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Универ. Новая общага
Сезон 2 Серия 19
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Универ. Новая общага
Сезон 2 Серия 20
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Универ. Новая общага
Сезон 2 Серия 21
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Универ. Новая общага
Сезон 2 Серия 22
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Универ. Новая общага
Сезон 2 Серия 23
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Универ. Новая общага
Сезон 2 Серия 24
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Универ. Новая общага
Сезон 2 Серия 25
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Универ. Новая общага
Сезон 2 Серия 26
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Универ. Новая общага
Сезон 2 Серия 27
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Универ. Новая общага
Сезон 2 Серия 28
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Универ. Новая общага
Сезон 2 Серия 29
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Универ. Новая общага
Сезон 2 Серия 30
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Универ. Новая общага
Сезон 2 Серия 31
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Универ. Новая общага
Сезон 2 Серия 32
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Универ. Новая общага
Сезон 2 Серия 33
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Универ. Новая общага
Сезон 2 Серия 34
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Универ. Новая общага
Сезон 2 Серия 35
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Универ. Новая общага
Сезон 2 Серия 36
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Универ. Новая общага
Сезон 2 Серия 37
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Универ. Новая общага
Сезон 2 Серия 38
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Универ. Новая общага
Сезон 2 Серия 39
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Универ. Новая общага
Сезон 2 Серия 40
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Универ. Новая общага
Сезон 2 Серия 41
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Универ. Новая общага
Сезон 2 Серия 42
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Универ. Новая общага
Сезон 2 Серия 43
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Универ. Новая общага
Сезон 2 Серия 44
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Универ. Новая общага
Сезон 2 Серия 45
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Универ. Новая общага
Сезон 2 Серия 46
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Универ. Новая общага
Сезон 2 Серия 47
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Универ. Новая общага
Сезон 2 Серия 48
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Универ. Новая общага
Сезон 2 Серия 49
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Универ. Новая общага
Сезон 2 Серия 50
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Сезон 2 Серия 51
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Сезон 2 Серия 52
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Сезон 2 Серия 53
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Сезон 2 Серия 54
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Сезон 2 Серия 55
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Сезон 2 Серия 56
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Сезон 2 Серия 66
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Сезон 2 Серия 67
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Универ. Новая общага
Сезон 2 Серия 68
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Универ. Новая общага
Сезон 2 Серия 69
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Сезон 2 Серия 70
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Универ. Новая общага
Сезон 2 Серия 71
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Универ. Новая общага
Сезон 2 Серия 72
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Универ. Новая общага
Сезон 2 Серия 73
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Сезон 2 Серия 74
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Сезон 2 Серия 75
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Сезон 2 Серия 76
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Сезон 2 Серия 77
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Сезон 2 Серия 79
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Универ. Новая общага
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Универ. Новая общага
Сезон 2 Серия 89
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Универ. Новая общага
Сезон 2 Серия 90
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Универ. Новая общага
Сезон 2 Серия 91
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Универ. Новая общага
Сезон 2 Серия 92
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Универ. Новая общага
Сезон 2 Серия 93
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Универ. Новая общага
Сезон 2 Серия 94
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Универ. Новая общага
Сезон 2 Серия 95
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Универ. Новая общага
Сезон 2 Серия 96
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Универ. Новая общага
Сезон 2 Серия 97
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Универ. Новая общага
Сезон 2 Серия 98
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Универ. Новая общага
Сезон 2 Серия 99
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Универ. Новая общага
Сезон 2 Серия 100
О сериале
Оставленным на второй год пятикурсникам Антону и Кузе привалило счастье. Их старая общага идет под снос, и в новом корпусе их селят в блок с тремя девушками - Кристиной, Машей и Яной. В роли аспиранта в универ возвращается и Майкл - чтобы откосить от армии. Ребята стали старше и... романтичнее. Теперь им хочется не только секса и тусовок, но и настоящих чувств. Однако вызвать взаимность у дам сердца не так просто, как кажется.
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
5.1 IMDb
- Режиссёр
Рустам
Мосафир
- Режиссёр
Константин
Смирнов
- МЗРежиссёр
Максим
Зыков
- ШГРежиссёр
Шота
Гамисония
- Актриса
Анна
Хилькевич
- АИАктриса
Анастасия
Иванова
- ВГАктёр
Виталий
Гогунский
- Актёр
Арарат
Кещян
- Актриса
Настасья
Самбурская
- СПАктёр
Сергей
Пиоро
- Актриса
Елена
Валюшкина
- Актриса
Анна
Кузина
- СЯАктёр
Станислав
Ярушин
- АМАктёр
Александр
Мартынов
- ДТСценарист
Данил
Троценко
- АГСценарист
Артем
Гончаров
- СКСценарист
Сергей
Кинстлер
- ИПСценарист
Илья
Полежайкин
- Продюсер
Александр
Дулерайн
- Продюсер
Семён
Слепаков
- Продюсер
Вячеслав
Дусмухаметов
- АДПродюсер
Артур
Джанибекян
- АГХудожник
Азамат
Гогушев
- АПХудожник
Андрей
Пасечников
- АОХудожница
Анастасия
Образцова
- АИХудожник
Андрей
Ивакин
- ДММонтажёр
Дмитрий
Масликов
- АММонтажёр
Алексей
Мухин
- СБМонтажёр
Светлана
Бронникова
- ДДМонтажёр
Дмитрий
Думкин