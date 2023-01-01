Биография

Анастасия Иванова — российская актриса. Родилась в Волгограде 18 мая 1991 года. После окончания школы будущая артистка поступила в институт искусств на актерскую специальность. Творческую карьеру начала в 2002 году. Девушка играла в театре, исполняя роли в постановках «Основной инстинкт», «Маскарад», «Ромео и Джульетта» и других. Анастасия Иванова снялась в главной роли в картине Sabina, съемки которой проходили в США. Популярность Анастасия Иванова обрела благодаря своим ролям в таких российских сериалах, как «Детективы», «След», «Универ» и другие. Знаковой работой актрисы считается роль в сериале «По праву любви», снятом в 2019 году.