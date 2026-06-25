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Универ. Новая общага (сериал, 2014) сезон 2 серия 13 смотреть онлайн
О сериале
Обитателей 510-го блока ждут новые соседи, сложные отношения и много юмора. Отлично провести время с любимыми героями поможет ситком «Универ. Новая общага», 2 сезон которого можно найти на Wink.
Во втором сезоне комедии о студентах московского универа у героев в жизни начинается новая глава. Не сумев отказать Вале, Маша оказывается втянута в отношения, которых сама не хочет. Майкл находит красивую девушку, в умственных способностях которой тут же начинает сомневаться. Яна всеми силами держится за идею бизнеса по организации мероприятий, но ей приходится доказывать, что она действительно способна этим заниматься. Роман Кристины и Антона оказывается в опасности, когда в общежитии появляется Юля, у которой есть планы на Мартынова. Тем временем по соседству поселяются два суровых на вид гопника.
Наблюдать за насыщенной жизнью героев вы сможете, когда будете смотреть «Универ. Новая общага». 2 сезон знаменитого ситкома доступен в онлайн-кинотеатре Wink.
Рейтинг
- Режиссёр
Рустам
Мосафир
- Режиссёр
Константин
Смирнов
- МЗРежиссёр
Максим
Зыков
- ШГРежиссёр
Шота
Гамисония
- Актриса
Анна
Хилькевич
- АИАктриса
Анастасия
Иванова
- ВГАктёр
Виталий
Гогунский
- Актёр
Арарат
Кещян
- Актриса
Настасья
Самбурская
- СПАктёр
Сергей
Пиоро
- Актриса
Елена
Валюшкина
- Актриса
Анна
Кузина
- СЯАктёр
Станислав
Ярушин
- АМАктёр
Александр
Мартынов
- ДТСценарист
Данил
Троценко
- АГСценарист
Артем
Гончаров
- СКСценарист
Сергей
Кинстлер
- ИПСценарист
Илья
Полежайкин
- Продюсер
Александр
Дулерайн
- Продюсер
Семён
Слепаков
- Продюсер
Вячеслав
Дусмухаметов
- АДПродюсер
Артур
Джанибекян
- АГХудожник
Азамат
Гогушев
- АПХудожник
Андрей
Пасечников
- АОХудожница
Анастасия
Образцова
- АИХудожник
Андрей
Ивакин
- ДММонтажёр
Дмитрий
Масликов
- АММонтажёр
Алексей
Мухин
- СБМонтажёр
Светлана
Бронникова
- ДДМонтажёр
Дмитрий
Думкин