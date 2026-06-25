Универ. Новая общага. Сезон 2. Серия 13
Wink
Сериалы
Универ. Новая общага
2-й сезон
13-я серия
9.32014, Универ. Новая общага. Сезон 2. Серия 13
Комедия18+

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Универ. Новая общага (сериал, 2014) сезон 2 серия 13 смотреть онлайн

О сериале

Обитателей 510-го блока ждут новые соседи, сложные отношения и много юмора. Отлично провести время с любимыми героями поможет ситком «Универ. Новая общага», 2 сезон которого можно найти на Wink.

Во втором сезоне комедии о студентах московского универа у героев в жизни начинается новая глава. Не сумев отказать Вале, Маша оказывается втянута в отношения, которых сама не хочет. Майкл находит красивую девушку, в умственных способностях которой тут же начинает сомневаться. Яна всеми силами держится за идею бизнеса по организации мероприятий, но ей приходится доказывать, что она действительно способна этим заниматься. Роман Кристины и Антона оказывается в опасности, когда в общежитии появляется Юля, у которой есть планы на Мартынова. Тем временем по соседству поселяются два суровых на вид гопника.

Наблюдать за насыщенной жизнью героев вы сможете, когда будете смотреть «Универ. Новая общага». 2 сезон знаменитого ситкома доступен в онлайн-кинотеатре Wink.

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
5.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Универ. Новая общага»