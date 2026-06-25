Обитателей 510-го блока ждут новые соседи, сложные отношения и много юмора. Отлично провести время с любимыми героями поможет ситком «Универ. Новая общага», 2 сезон которого можно найти на Wink.



Во втором сезоне комедии о студентах московского универа у героев в жизни начинается новая глава. Не сумев отказать Вале, Маша оказывается втянута в отношения, которых сама не хочет. Майкл находит красивую девушку, в умственных способностях которой тут же начинает сомневаться. Яна всеми силами держится за идею бизнеса по организации мероприятий, но ей приходится доказывать, что она действительно способна этим заниматься. Роман Кристины и Антона оказывается в опасности, когда в общежитии появляется Юля, у которой есть планы на Мартынова. Тем временем по соседству поселяются два суровых на вид гопника.



Наблюдать за насыщенной жизнью героев вы сможете, когда будете смотреть «Универ. Новая общага». 2 сезон знаменитого ситкома доступен в онлайн-кинотеатре Wink.

