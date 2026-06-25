Оставленным на второй год пятикурсникам Антону и Кузе привалило счастье. Их старая общага идет под снос, и в новом корпусе их селят в блок с тремя девушками - Кристиной, Машей и Яной. В роли аспиранта в универ возвращается и Майкл - чтобы откосить от армии. Ребята стали старше и... романтичнее. Теперь им хочется не только секса и тусовок, но и настоящих чувств. Однако вызвать взаимность у дам сердца не так просто, как кажется.

