Текст. Реальность. Серия 4
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Текст. Реальность
1-й сезон
4-я серия

Текст. Реальность (сериал, 2020) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

8.22020, Текст. Реальность. Серия 4
Драма, Триллер18+
Серия в подписке «START»

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

История Ильи Горюнова, вынужденно оказавшегося в шкуре своего врага и проживающего чужую жизнь через экран смартфона. Мини-сериал будет отличаться от фильма альтернативным монтажом многих сцен, в результате чего злоключения главного героя будут восприниматься совсем по-другому.

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Страна
Россия
Жанр
Драма, Триллер
Качество
SD
Время
65 мин / 01:05

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Текст. Реальность»