История Ильи Горюнова, вынужденно оказавшегося в шкуре своего врага и проживающего чужую жизнь через экран смартфона. Мини-сериал будет отличаться от фильма альтернативным монтажом многих сцен, в результате чего злоключения главного героя будут восприниматься совсем по-другому.

