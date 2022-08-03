Текст. Реальность. Серия 2
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Текст. Реальность
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Текст. Реальность (сериал, 2020) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

8.22020, Текст. Реальность. Серия 2
Драма, Триллер18+
Серия в подписке «START»

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

История Ильи Горюнова, вынужденно оказавшегося в шкуре своего врага и проживающего чужую жизнь через экран смартфона. Мини-сериал будет отличаться от фильма альтернативным монтажом многих сцен, в результате чего злоключения главного героя будут восприниматься совсем по-другому.

Страна
Россия
Жанр
Драма, Триллер
Качество
SD
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Текст. Реальность»