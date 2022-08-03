Текст. Реальность (сериал, 2020) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
8.22020, Текст. Реальность. Серия 3
Драма, Триллер18+
Серия в подписке «START»
Сезоны и серии
О сериале
История Ильи Горюнова, вынужденно оказавшегося в шкуре своего врага и проживающего чужую жизнь через экран смартфона. Мини-сериал будет отличаться от фильма альтернативным монтажом многих сцен, в результате чего злоключения главного героя будут восприниматься совсем по-другому.
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
7.6 IMDb
- Режиссёр
Клим
Шипенко
- Актёр
Александр
Петров
- Актриса
Кристина
Асмус
- Актёр
Иван
Янковский
- Актриса
Софья
Озерова
- Актёр
Максим
Виноградов
- Актёр
Кирилл
Нагиев
- ЕФАктриса
Елена
Финогеева
- ОЗАктёр
Олег
Зима
- Актёр
Виталий
Хаев
- АМАктёр
Арслан
Мурзабеков
- ДГСценарист
Дмитрий
Глуховский
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Алексей
Троцюк
- Продюсер
Денис
Жалинский
- Продюсер
Виталий
Шляппо
- АКХудожница
Анна
Козлова
- АХХудожница
Александра
Хилтунен
- ВЕХудожница
Виктория
Ефимова-Шестаковская
- АГХудожник
Александр
Гуляев
- ТПМонтажёр
Тим
Павелко
- АИОператор
Андрей
Иванов
- НРКомпозитор
Николай
Ростов
- ИСКомпозитор
Иван
Синцов