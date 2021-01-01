Содержанки. Сезон 3. Серия 3
Wink
Сериалы
Содержанки
3-й сезон
3-я серия
8.82021, Содержанки. Сезон 3. Серия 3
Триллер, Драма18+

Эта серия пока недоступна

Содержанки (сериал, 2021) сезон 3 серия 3 смотреть онлайн

О сериале

Откровенная драма об опасностях светской жизни в столице с Дарьей Мороз и Сергеем Буруновым в главных ролях. Амбициозные и жадные до роскоши молодые люди торгуют телом и красотой ради яркой жизни. Этот мир полон опасности — смерть Марины, любовницы влиятельного чиновника, становится отправной точкой в расследовании, бесповоротно изменившем жизнь московской элиты. Подозреваемой считают Дашу, которая приехала из провинции и мечтает открыть собственную галерею. Следовательница Елена, переживающая кризис в отношениях с мужем, знакомится с олигархом Глебом и оказывается втянута в жестокие игры светской тусовки. Какую цену придется заплатить героям за красивую и богатую жизнь? Не пропустите сериал «Содержанки» — смотреть онлайн в хорошем качестве культовую драму можно уже сейчас на видеосервисе Wink!

Сериал Содержанки 3 сезон 3 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Содержанки»