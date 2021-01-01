Эта серия пока недоступна
Содержанки (сериал, 2021) сезон 3 серия 3 смотреть онлайн
О сериале
Откровенная драма об опасностях светской жизни в столице с Дарьей Мороз и Сергеем Буруновым в главных ролях. Амбициозные и жадные до роскоши молодые люди торгуют телом и красотой ради яркой жизни. Этот мир полон опасности — смерть Марины, любовницы влиятельного чиновника, становится отправной точкой в расследовании, бесповоротно изменившем жизнь московской элиты. Подозреваемой считают Дашу, которая приехала из провинции и мечтает открыть собственную галерею. Следовательница Елена, переживающая кризис в отношениях с мужем, знакомится с олигархом Глебом и оказывается втянута в жестокие игры светской тусовки. Какую цену придется заплатить героям за красивую и богатую жизнь? Не пропустите сериал «Содержанки» — смотреть онлайн в хорошем качестве культовую драму можно уже сейчас на видеосервисе Wink!
Рейтинг
- Режиссёр
Константин
Богомолов
- Актриса
Дарья
Мороз
- Актриса
Маруся
Фомина
- СЭАктриса
Софья
Эрнст
- Актриса
Ольга
Сутулова
- Актёр
Сергей
Бурунов
- Актриса
Марина
Зудина
- Актриса
Александра
Ребенок
- Актёр
Владимир
Мишуков
- Актриса
Александра
Ревенко
- Актриса
Сабина
Ахмедова
- АРСценарист
Анна
Рубцова
- Сценарист
Константин
Богомолов
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Ирина
Сосновая
- Продюсер
Денис
Жалинский
- Продюсер
Виталий
Шляппо
- ЛЛХудожница
Лариса
Ломакина
- ТДХудожница
Татьяна
Долматовская
- ИЛМонтажёр
Иван
Лебедев
- АСОператор
Александр
Симонов
- Композитор
Иван
Канаев