Реальные пацаны. Сезон 5. Серия 5
Wink
Сериалы
Реальные пацаны
5-й сезон
5-я серия
9.02016, Реальные пацаны. Сезон 5. Серия 5
Комедия18+
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Реальные пацаны (сериал, 2016) сезон 5 серия 5 смотреть онлайн

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О сериале

Обычный, рядовой российский парень Коля не может определиться между жизнью «на районе» и миром пермской элиты общества. На протяжении всего сериала его ждут увлекательные и смешные истории.

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Реальные пацаны»