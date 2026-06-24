«Реальные пацаны» — сериал о простых парнях с района и их буднях. Мокьюментари по-пермски.



Колян Наумов работает продавцом-консультантом и имеет условный срок за кражу канализационных люков. Пацан часто трется в гараже у своих друзей Антохи и Вована, которые работают в автосервисе. В личной жизни у Наумова все непросто: он вроде как встречается с Машкой с района, но влюблен в студентку Леру из обеспеченной семьи. С первой у него есть шансы, а со второй — вообще ноль. И что с этим делать? Чем обернется жизнь обычного гопника, за которым следует оператор?



Комедия «Реальные пацаны» (2010) стала знаковой для российского телевидения. Смотреть сериал можно в онлайн-кинотеатре Wink!

