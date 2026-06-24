Реальные пацаны (сериал, 2010) смотреть онлайн
- 18+25 мин
Реальные пацаны
Сезон 1 Серия 2
- 18+23 мин
Реальные пацаны
Сезон 1 Серия 3
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Реальные пацаны
Сезон 1 Серия 4
- 18+23 мин
Реальные пацаны
Сезон 1 Серия 5
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Реальные пацаны
Сезон 1 Серия 6
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Реальные пацаны
Сезон 1 Серия 7
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Реальные пацаны
Сезон 1 Серия 8
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Реальные пацаны
Сезон 1 Серия 9
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Реальные пацаны
Сезон 1 Серия 10
- 18+22 мин
Реальные пацаны
Сезон 1 Серия 11
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Реальные пацаны
Сезон 1 Серия 12
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Реальные пацаны
Сезон 1 Серия 13
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Реальные пацаны
Сезон 1 Серия 14
- 18+23 мин
Реальные пацаны
Сезон 1 Серия 15
- 18+24 мин
Реальные пацаны
Сезон 1 Серия 16
- 18+21 мин
Реальные пацаны
Сезон 1 Серия 17
- 18+23 мин
Реальные пацаны
Сезон 1 Серия 18
- 18+22 мин
Реальные пацаны
Сезон 1 Серия 19
- 18+22 мин
Реальные пацаны
Сезон 1 Серия 20
- 18+23 мин
Реальные пацаны
Сезон 1 Серия 21
- 18+23 мин
Реальные пацаны
Сезон 1 Серия 22
- 18+24 мин
Реальные пацаны
Сезон 1 Серия 23
- 18+23 мин
Реальные пацаны
Сезон 1 Серия 24
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Реальные пацаны
Сезон 1 Серия 25
- 18+25 мин
Реальные пацаны
Сезон 1 Серия 26
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Реальные пацаны
Сезон 1 Серия 27
- 18+24 мин
Реальные пацаны
Сезон 1 Серия 28
- 18+24 мин
Реальные пацаны
Сезон 1 Серия 29
- 18+25 мин
Реальные пацаны
Сезон 1 Серия 30
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Реальные пацаны
Сезон 1 Серия 31
- 18+22 мин
Реальные пацаны
Сезон 1 Серия 32
- 18+24 мин
Реальные пацаны
Сезон 1 Серия 33
- 18+23 мин
Реальные пацаны
Сезон 1 Серия 34
- 18+24 мин
Реальные пацаны
Сезон 1 Серия 35
- 18+24 мин
Реальные пацаны
Сезон 1 Серия 36
- 18+22 мин
Реальные пацаны
Сезон 1 Серия 37
- 18+24 мин
Реальные пацаны
Сезон 1 Серия 38
- 18+25 мин
Реальные пацаны
Сезон 1 Серия 39
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Реальные пацаны
Сезон 1 Серия 40
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Реальные пацаны
Сезон 1 Серия 41
- 18+24 мин
Реальные пацаны
Сезон 1 Серия 42
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Реальные пацаны
Сезон 1 Серия 43
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Реальные пацаны
Сезон 1 Серия 44
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Реальные пацаны
Сезон 1 Серия 45
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Реальные пацаны
Сезон 1 Серия 46
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Реальные пацаны
Сезон 1 Серия 47
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Реальные пацаны
Сезон 1 Серия 48
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Реальные пацаны
Сезон 1 Серия 49
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Реальные пацаны
Сезон 1 Серия 50
О сериале
«Реальные пацаны» — сериал о простых парнях с района и их буднях. Мокьюментари по-пермски.
Колян Наумов работает продавцом-консультантом и имеет условный срок за кражу канализационных люков. Пацан часто трется в гараже у своих друзей Антохи и Вована, которые работают в автосервисе. В личной жизни у Наумова все непросто: он вроде как встречается с Машкой с района, но влюблен в студентку Леру из обеспеченной семьи. С первой у него есть шансы, а со второй — вообще ноль. И что с этим делать? Чем обернется жизнь обычного гопника, за которым следует оператор?
Комедия «Реальные пацаны» (2010) стала знаковой для российского телевидения. Смотреть сериал можно в онлайн-кинотеатре Wink!
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
5.8 IMDb