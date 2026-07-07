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Реальные пацаны
Актёры и съёмочная группа сериала «Реальные пацаны»

Актёры и съёмочная группа сериала «Реальные пацаны»

Режиссёры

Жанна Кадникова

Жанна Кадникова

Режиссёр

Актёры

Николай Наумов

Николай Наумов

АктёрКолян
Антон Богданов

Антон Богданов

АктёрАнтоха
Владимир Селиванов

Владимир Селиванов

АктёрВован
Станислав Тляшев

Станислав Тляшев

АктёрЭдик
Зоя Бербер

Зоя Бербер

АктрисаЛера
Марина Федункив

Марина Федункив

АктрисаМарина, мама Коляна
Мария Скорницкая

Мария Скорницкая

АктрисаМашка
Валентина Мазунина

Валентина Мазунина

АктрисаВаля
Армен Бежанян

Армен Бежанян

АктёрАрмен
Игорь Ознобихин

Игорь Ознобихин

Актёручастковый Игорь Сергеевич
Алексей Базанов

Алексей Базанов

АктёрБазанов
Дмитрий Наумов

Дмитрий Наумов

АктёрДима

Сценаристы

Антон Зайцев

Антон Зайцев

Сценарист
Жанна Кадникова

Жанна Кадникова

Сценарист
Юрий Овчинников

Юрий Овчинников

Сценарист
Антон Щукин

Антон Щукин

Сценарист
Екатерина Караченцева

Екатерина Караченцева

Сценарист
Станислав Тляшев

Станислав Тляшев

Сценарист
Дмитрий Ковалев

Дмитрий Ковалев

Сценарист
Денис Шенин

Денис Шенин

Сценарист
Максим Кудымов

Максим Кудымов

Сценарист

Продюсеры

Антон Зайцев

Антон Зайцев

Продюсер
Александр Дулерайн

Александр Дулерайн

Продюсер
Антон Щукин

Антон Щукин

Продюсер
Артем Логинов

Артем Логинов

Продюсер
Евгений Никишов

Евгений Никишов

Продюсер
Станислав Тляшев

Станислав Тляшев

Продюсер
Дмитрий Пачулия

Дмитрий Пачулия

Продюсер
Алексей Агеев

Алексей Агеев

Продюсер
Ольга Куренкова

Ольга Куренкова

Продюсер

Художники

Анастасия Вишневская

Анастасия Вишневская

Художница
Владислав Кузнецов

Владислав Кузнецов

Художник
Федор Чернышенко

Федор Чернышенко

Художник
Максим Ривака

Максим Ривака

Художник

Монтажёры

Александр Верхоляк

Александр Верхоляк

Монтажёр
Екатерина Пивнева

Екатерина Пивнева

Монтажёр

Операторы

Сергей Долгушин

Сергей Долгушин

Оператор

Композиторы

Дмитрий Ланской

Дмитрий Ланской

Композитор