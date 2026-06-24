Реальные пацаны. Сезон 2. Серия 15
Wink
Сериалы
Реальные пацаны
2-й сезон
15-я серия
9.32011, Реальные пацаны. Сезон 2. Серия 15
Комедия18+
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Реальные пацаны (сериал, 2011) сезон 2 серия 15 смотреть онлайн

Сезоны и серии

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О сериале

Обычный, рядовой российский парень Коля не может определиться между жизнью «на районе» и миром пермской элиты общества. На протяжении всего сериала его ждут увлекательные и смешные истории.

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Время
23 мин / 00:23

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Реальные пацаны»