Рассказ служанки (сериал, 2021) сезон 4 серия 7 смотреть онлайн

Джун пытается привыкнуть к новой реальности, но мысли о Галааде и мести не отпускают ее. Фред уговаривает Серену забыть о вражде и снова стать союзниками ради ребенка.



