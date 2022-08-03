Рассказ служанки. Сезон 4. Серия 4
Wink
Сериалы
Рассказ служанки
4-й сезон
4-я серия
9.02021, The Handmaid's Tale
Фантастика, Триллер18+

Эта серия пока недоступна

Рассказ служанки (сериал, 2021) сезон 4 серия 4 смотреть онлайн

О сериале

Джун отправляется на запад вместе с Джанин, пытаясь сбежать из Галаада. В Торонто беременная Серена пытается заручиться поддержкой Риты.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
8.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Рассказ служанки»