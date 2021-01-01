Рассказ служанки. Сезон 4. Серия 5
Wink
Сериалы
Рассказ служанки
4-й сезон
5-я серия
9.02021, The Handmaid's Tale
Фантастика, Триллер18+

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Рассказ служанки (сериал, 2021) сезон 4 серия 5 смотреть онлайн

О сериале

Джун вызывается пойти на встречу с другим лагерем. Тетку Лидию отстраняют от работы со служанками. Командор Лоуренс предлагает ввести временное перемирие.

Сериал Рассказ служанки 4 сезон 5 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Рассказ служанки»