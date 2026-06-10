Пять минут тишины. Море и горы. Сезон 5. Серия 8
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Пять минут тишины
Пять минут тишины. Море и горы
8-я серия
9.62022, Пять минут тишины. Море и горы. Сезон 5. Серия 8
Приключения, Детектив18+

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Пять минут тишины (сериал, 2022) сезон 5 серия 8 смотреть онлайн

О сериале

Отряд Гиреева покидает пологие берега Волги и отправляется в Сочи — райское место для всех, кроме спасателей. Море и горы, реки и пещеры, рафтинг и дайвинг, конные прогулки и полеты на воздушных шарах — все это бесконечное многообразие не позволит сотрудникам МЧС сидеть без работы.
В Сочи спасатели Гиреева делят одну базу с другим местным отрядом. Ребята перенимают друг у друга бесценный опыт, вместе ездят на вызовы и постепенно становятся одной семьей. А в семье случается всякое.

Страна
Россия
Жанр
Приключения, Детектив
Время
49 мин / 00:49

Рейтинг

7.7 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Пять минут тишины»