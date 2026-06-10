Ульяновскую команду Сергея Гиреева переводят в Сочи, где им приходится работать с местными спасателями. Об их новых коллегах и задачах вы узнаете из сериала «Пять минут тишины». 5 сезон, получивший подзаголовок «Море и горы», доступен на видеосервисе Wink.



В пятом сезоне приключений майора Гиреева, капитана Грека и их коллег вся команда переезжает из Ульяновска в Сочи, чтобы усилить местный спасательный отряд. На вызовы теперь выезжают смешанные составы, которым из раза в раз приходится иметь дело с нестандартными ситуациями. Пожар на стройке, вышедший из-под контроля воздушный шар, обрушение заброшенного санатория, нападение медведя — вот лишь несколько случаев, с которыми столкнутся спасатели. В это время таинственный враг спасателей Гиреева готовит для них страшную месть.



Как команда встретит новые вызовы, расскажет «Пять минут тишины. Море и горы». 5 сезон боевика о подвигах спасателей можно смотреть на Wink.

