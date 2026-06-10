Пять минут тишины (сериал, 2022) сезон 5 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+50 мин
Пять минут тишины
Сезон 5 Серия 1
- 18+50 мин
Пять минут тишины
Сезон 5 Серия 2
- 18+49 мин
Пять минут тишины
Сезон 5 Серия 3
- 18+48 мин
Пять минут тишины
Сезон 5 Серия 4
- 18+50 мин
Пять минут тишины
Сезон 5 Серия 5
- 18+49 мин
Пять минут тишины
Сезон 5 Серия 6
- 18+50 мин
Пять минут тишины
Сезон 5 Серия 7
- 18+50 мин
Пять минут тишины
Сезон 5 Серия 8
- 18+51 мин
Пять минут тишины
Сезон 5 Серия 9
- 18+49 мин
Пять минут тишины
Сезон 5 Серия 10
- 18+50 мин
Пять минут тишины
Сезон 5 Серия 11
- 18+50 мин
Пять минут тишины
Сезон 5 Серия 12
- 18+49 мин
Пять минут тишины
Сезон 5 Серия 13
- 18+49 мин
Пять минут тишины
Сезон 5 Серия 14
- 18+50 мин
Пять минут тишины
Сезон 5 Серия 15
- 18+49 мин
Пять минут тишины
Сезон 5 Серия 16
- 18+49 мин
Пять минут тишины
Сезон 5 Серия 17
- 18+50 мин
Пять минут тишины
Сезон 5 Серия 18
- 18+49 мин
Пять минут тишины
Сезон 5 Серия 19
- 18+50 мин
Пять минут тишины
Сезон 5 Серия 20
- 18+48 мин
Пять минут тишины
Сезон 5 Серия 21
- 18+52 мин
Пять минут тишины
Сезон 5 Серия 22
- 18+49 мин
Пять минут тишины
Сезон 5 Серия 23
- 18+52 мин
Пять минут тишины
Сезон 5 Серия 24
О сериале
Ульяновскую команду Сергея Гиреева переводят в Сочи, где им приходится работать с местными спасателями. Об их новых коллегах и задачах вы узнаете из сериала «Пять минут тишины». 5 сезон, получивший подзаголовок «Море и горы», доступен на видеосервисе Wink.
В пятом сезоне приключений майора Гиреева, капитана Грека и их коллег вся команда переезжает из Ульяновска в Сочи, чтобы усилить местный спасательный отряд. На вызовы теперь выезжают смешанные составы, которым из раза в раз приходится иметь дело с нестандартными ситуациями. Пожар на стройке, вышедший из-под контроля воздушный шар, обрушение заброшенного санатория, нападение медведя — вот лишь несколько случаев, с которыми столкнутся спасатели. В это время таинственный враг спасателей Гиреева готовит для них страшную месть.
Как команда встретит новые вызовы, расскажет «Пять минут тишины. Море и горы». 5 сезон боевика о подвигах спасателей можно смотреть на Wink.
СтранаРоссия
ЖанрПриключения, Детектив
Рейтинг
- АПРежиссёр
Алексей
Праздников
- Актёр
Игорь
Лифанов
- Актриса
Анна
Пескова
- Актёр
Роман
Курцын
- Актриса
Анастасия
Стежко
- КВАктёр
Константин
Воробьёв
- Актёр
Артур
Ваха
- ОААктёр
Олег
Андреев
- ВТАктёр
Виталий
Такс
- НПАктриса
Нелли
Попова
- СБАктёр
Степан
Бекетов
- АСАктриса
Алёна
Савастова
- АФАктёр
Артем
Франк
- АПАктёр
Антон
Падерин
- ДПАктёр
Денис
Пьянов
- Актёр
Артём
Кузьмин
- ЕКСценарист
Евгений
Куратов
- ММСценарист
Мария
Мазурова
- ВФСценарист
Вадим
Фоминых
- Продюсер
Родион
Павлючик
- ПБПродюсер
Павел
Бабин
- ИМПродюсер
Игорь
Марин
- ЕГПродюсер
Евгений
Григорьев
- МПХудожница
Мария
Петрова
- АНМонтажёр
Александр
Нахабцев
- АБОператор
Александр
Бурцев
- ИБКомпозитор
Иван
Бурляев
- ДНКомпозитор
Дмитрий
Носков
- КККомпозитор
Константин
Куприянов