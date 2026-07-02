Wink
Сериалы
Пять минут тишины
Актёры и съёмочная группа сериала «Пять минут тишины»

Актёры и съёмочная группа сериала «Пять минут тишины»

Режиссёры

Алексей Праздников

Алексей Праздников

Режиссёр

Актёры

Игорь Лифанов

Игорь Лифанов

АктёрГиреев
Анна Пескова

Анна Пескова

АктрисаТатьяна
Роман Курцын

Роман Курцын

АктёрГрек
Анастасия Стежко

Анастасия Стежко

АктрисаЛина
Константин Воробьёв

Константин Воробьёв

АктёрСтарик
Артур Ваха

Артур Ваха

Актёрдядя Грека
Олег Андреев

Олег Андреев

АктёрПетров
Виталий Такс

Виталий Такс

АктёрШароль
Нелли Попова

Нелли Попова

Актрисамама Грека
Степан Бекетов

Степан Бекетов

АктёрТолик, друг Грека
Алёна Савастова

Алёна Савастова

АктрисаАня,подруга Лины
Артем Франк

Артем Франк

АктёрКеша
Антон Падерин

Антон Падерин

АктёрОлег
Денис Пьянов

Денис Пьянов

АктёрАртем Бакшеев

Сценаристы

Евгений Куратов

Евгений Куратов

Сценарист
Мария Мазурова

Мария Мазурова

Сценарист
Вадим Фоминых

Вадим Фоминых

Сценарист

Продюсеры

Родион Павлючик

Родион Павлючик

Продюсер
Павел Бабин

Павел Бабин

Продюсер
Игорь Марин

Игорь Марин

Продюсер
Евгений Григорьев

Евгений Григорьев

Продюсер

Художники

Мария Петрова

Мария Петрова

Художница

Монтажёры

Александр Нахабцев

Александр Нахабцев

Монтажёр

Операторы

Александр Бурцев

Александр Бурцев

Оператор

Композиторы

Иван Бурляев

Иван Бурляев

Композитор
Дмитрий Носков

Дмитрий Носков

Композитор
Константин Куприянов

Константин Куприянов

Композитор