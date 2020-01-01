Погнали! (2020) (сериал, 2020) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн бесплатно

Погнали! (2020). Сезон 1. Серия 7
1-й сезон
7-я серия

Комедия18+

О сериале

Комедийный сериал с Михаилом Трухиным и Ольгой Медынич о том, как дорога на музыкальный фестиваль стала большим приключением для обычной российской семьи. Эдуард и Алла Осины живут в Красноярске и воспитывают троих детей – старшего Кирилла, среднего Петю и младшенькую Варю. Когда последняя начинает петь, любящие родители решают, что мир должен знать о таком таланте. Осины собираются в Минск, где проходит конкурс народной песни «Лебедушка», в котором Варе предстоит принять участие. Всей семьей они загружаются в минивэн и прихватывают с собой девушку Кирилла Дашу. Конечно же, эту веселую компанию с самого начала будут сопровождать курьезные, а подчас и опасные ситуации. Какие именно – увидите, когда будете смотреть сериал «Погнали!» в хорошем качестве на Wink.

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.2 IMDb

