Погнали! (2020) (сериал, 2020) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн бесплатно

Комедийный сериал с Михаилом Трухиным и Ольгой Медынич о том, как дорога на музыкальный фестиваль стала большим приключением для обычной российской семьи. Эдуард и Алла Осины живут в Красноярске и воспитывают троих детей – старшего Кирилла, среднего Петю и младшенькую Варю. Когда последняя начинает петь, любящие родители решают, что мир должен знать о таком таланте. Осины собираются в Минск, где проходит конкурс народной песни «Лебедушка», в котором Варе предстоит принять участие. Всей семьей они загружаются в минивэн и прихватывают с собой девушку Кирилла Дашу. Конечно же, эту веселую компанию с самого начала будут сопровождать курьезные, а подчас и опасные ситуации. Какие именно – увидите, когда будете смотреть сериал «Погнали!» в хорошем качестве на Wink.
Сериал Погнали! (2020) 1 сезон 11 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
- ИКРежиссёр
Илья
Казанков
- ФКРежиссёр
Филипп
Коршунов
- Актёр
Михаил
Трухин
- Актриса
Ольга
Медынич
- Актёр
Дмитрий
Лысенков
- Актриса
Ирина
Пегова
- АФАктёр
Артём
Фадеев
- Актриса
Александра
Киселева
- Актёр
Александр
Булатов
- Актриса
Виталия
Корниенко
- РСАктёр
Руслан
Смирнов
- ССАктёр
Сергей
Смирнов
- АШСценарист
Анна
Шлякова
- ВССценарист
Вадим
Сотников
- АГСценарист
Алена
Гуляшко
- АССценарист
Алексей
Сурков
- САПродюсер
Сергей
Арланов
- Продюсер
Фёдор
Бондарчук
- Продюсер
Дмитрий
Табарчук
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- МРХудожник
Максим
Ривака
- МУХудожница
Мария
Утробина
- ЮЧМонтажёр
Юрий
Чернов
- ИОМонтажёр
Игорь
Отдельнов
- Оператор
Сергей
Дышук
- ДДКомпозитор
Джонни
Дав