Погнали! (2020) (сериал, 2020) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно

Комедийный сериал с Михаилом Трухиным и Ольгой Медынич о том, как дорога на музыкальный фестиваль стала большим приключением для обычной российской семьи. Эдуард и Алла Осины живут в Красноярске и воспитывают троих детей – старшего Кирилла, среднего Петю и младшенькую Варю. Когда последняя начинает петь, любящие родители решают, что мир должен знать о таком таланте. Осины собираются в Минск, где проходит конкурс народной песни «Лебедушка», в котором Варе предстоит принять участие. Всей семьей они загружаются в минивэн и прихватывают с собой девушку Кирилла Дашу. Конечно же, эту веселую компанию с самого начала будут сопровождать курьезные, а подчас и опасные ситуации. Какие именно – увидите, когда будете смотреть сериал «Погнали!» в хорошем качестве на Wink.



Сериал Погнали! (2020) 1 сезон 5 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.