Грешник. Часть 1
Wink
Сериалы
Пилигрим
2-й сезон
Грешник. Часть 1
8.92023, Грешник. Часть 1
Детективы18+
Бывший агент секретного подразделения пытается выяснить, кто предал его отряд. Криминальный боевик от сценариста «Филина»

Пилигрим (сериал, 2023) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

Сюжет

Остросюжетный детектив о сотруднике особого подразделения, которому нужно найти предателя среди своих сослуживцев.

Дмитрий Рубцов по прозвищу «Пилигрим» когда-то работал в подразделении 0-18. Оно занималось самыми сложными делами, с которыми не могла справиться обычная полиция. Однако среди агентов завелся предатель, раскрывший личности своих коллег. Теперь бандиты выходят на охоту за сотрудниками отдела. Каждый агент справляется с ситуацией по-разному: кто-то уезжает из страны, кто-то подделывает документы, кто-то залегает на дно. Рубцов не остается на одном месте долго и постоянно перебирается в новые города. Однако прошлая жизнь его так просто не отпускает — он чувствует, что обязан защитить невинных людей и найти того самого предателя, который подверг его сослуживцев опасности.

Что ждет Рубцова на пути к справедливости, расскажет захватывающий экшен «Пилигрим» — сериал смотреть онлайн уже можно на Wink!

Сериал Грешник 2 сезон 5 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Жанры
Детективы

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
4.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Пилигрим»

Всё