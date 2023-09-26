Охотник. Сезон 1. Серия 6
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Охотник
1-й сезон
6-я серия

Охотник (сериал, 2006) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн бесплатно

8.42006, Охотник. Сезон 1. Серия 6
Фантастика, Фэнтези18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Средневековый Охотник — Владимир, сын Казатула, когда-то казнённый по ложному обвинению в убийстве, волей языческих богов заброшен в современную Москву. Его миссия — пользуясь охотничьей наблюдательностью и уникальным умением «читать следы» — помочь женщине, несправедливо обвинённой в убийстве собственного мужа… Сподвижником и проводником Охотника в современном мире — поначалу принудительно — становится продавец кошачьего корма Михаил Ильич Сусел. Но ни он, ни сам Владимир ещё не знают, что после первого, удачно завершённого дела, Охотник станет едва ли не каждое полнолуние материализовываться в магазинчике «Корма для животных», чтобы помогать тем, кто отчаялся найти в этом мире справедливость и кому уже не на кого надеяться…

Страна
Россия
Жанр
Фантастика, Приключения, Фэнтези
Качество
SD
Время
49 мин / 00:49

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Охотник»