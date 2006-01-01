Охотник (сериал, 2006) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн
О сериале
Средневековый Охотник — Владимир, сын Казатула, когда-то казнённый по ложному обвинению в убийстве, волей языческих богов заброшен в современную Москву. Его миссия — пользуясь охотничьей наблюдательностью и уникальным умением «читать следы» — помочь женщине, несправедливо обвинённой в убийстве собственного мужа… Сподвижником и проводником Охотника в современном мире — поначалу принудительно — становится продавец кошачьего корма Михаил Ильич Сусел. Но ни он, ни сам Владимир ещё не знают, что после первого, удачно завершённого дела, Охотник станет едва ли не каждое полнолуние материализовываться в магазинчике «Корма для животных», чтобы помогать тем, кто отчаялся найти в этом мире справедливость и кому уже не на кого надеяться…
СтранаРоссия
ЖанрФантастика, Приключения, Фэнтези
КачествоSD
Время52 мин / 00:52
- Режиссёр
Владимир
Котт
- Актёр
Евгений
Цыганов
- Актёр
Сергей
Никоненко
- Актриса
Елена
Панова
- Актёр
Александр
Яцко
- Актриса
Евдокия
Германова
- Актриса
Раиса
Рязанова
- Актёр
Валентин
Смирнитский
- Актёр
Анатолий
Кот
- Актёр
Альберт
Филозов
- Актёр
Владимир
Зайцев
- АЗСценарист
Алёна
Званцова
- ДКСценарист
Дмитрий
Константинов
- ВВПродюсер
Виталий
Васильченко
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- Продюсер
Сергей
Даниелян
- СДХудожник
Сергей
Данилов
- МСМонтажёр
Максим
Смирнов
- ЕПОператор
Евгений
Привин
- АСКомпозитор
Антон
Силаев