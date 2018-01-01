Охотник (сериал, 2006) сезон 1 смотреть онлайн

Средневековый Охотник — Владимир, сын Казатула, когда-то казнённый по ложному обвинению в убийстве, волей языческих богов заброшен в современную Москву. Его миссия — пользуясь охотничьей наблюдательностью и уникальным умением «читать следы» — помочь женщине, несправедливо обвинённой в убийстве собственного мужа… Сподвижником и проводником Охотника в современном мире — поначалу принудительно — становится продавец кошачьего корма Михаил Ильич Сусел. Но ни он, ни сам Владимир ещё не знают, что после первого, удачно завершённого дела, Охотник станет едва ли не каждое полнолуние материализовываться в магазинчике «Корма для животных», чтобы помогать тем, кто отчаялся найти в этом мире справедливость и кому уже не на кого надеяться…

