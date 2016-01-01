Настоящий детектив (сериал, 2016) сезон 2 серия 8 смотреть онлайн

Сюжет

Судьбы полицейских из трех разных департаментов переплетаются во 2 сезоне культовой антологии, где вас встретят Колин Фаррелл, Рэйчел Макадамс и Винс Вон. В калифорнийском городке Винчи чиновник из городской администрации Бен Каспер пропадает накануне презентации важного проекта по застройке, и мероприятие проводит его бизнес-партнер Фрэнк Семьон, крепко связанный с криминалом. Позже тело Каспера с обезображенным лицом случайно находит офицер дорожного патруля Пол Вудро, отстраненный от дел из-за ложных обвинений в домогательствах. Вскоре на место преступления прибывают детектив департамента полиции Винчи Рэй Велкоро, который подрабатывает подручным Семьона, а также шериф округа Вентура Антигона Беззеридес. Депрессивному Вудро, коррумпированному Велкоро и бесстрашной Беззеридес предстоит погрузиться в пучину интриг и заговоров, чтобы распутать загадочное убийство. Следить за расследованием будет особенно интересно, если смотреть «Настоящий детектив. 2 сезон» онлайн в подписке Amediateka на Wink.



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