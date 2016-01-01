Настоящий детектив (сериал, 2016) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн
- 18+58 мин
Настоящий детектив
Сезон 2 Серия 1
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Настоящий детектив
Сезон 2 Серия 2
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Сезон 2 Серия 4
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Настоящий детектив
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Настоящий детектив
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Настоящий детектив
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Настоящий детектив
Сезон 2 Серия 8
Сюжет
Судьбы полицейских из трех разных департаментов переплетаются во 2 сезоне культовой антологии, где вас встретят Колин Фаррелл, Рэйчел Макадамс и Винс Вон. В калифорнийском городке Винчи чиновник из городской администрации Бен Каспер пропадает накануне презентации важного проекта по застройке, и мероприятие проводит его бизнес-партнер Фрэнк Семьон, крепко связанный с криминалом. Позже тело Каспера с обезображенным лицом случайно находит офицер дорожного патруля Пол Вудро, отстраненный от дел из-за ложных обвинений в домогательствах. Вскоре на место преступления прибывают детектив департамента полиции Винчи Рэй Велкоро, который подрабатывает подручным Семьона, а также шериф округа Вентура Антигона Беззеридес. Депрессивному Вудро, коррумпированному Велкоро и бесстрашной Беззеридес предстоит погрузиться в пучину интриг и заговоров, чтобы распутать загадочное убийство. Следить за расследованием будет особенно интересно, если смотреть «Настоящий детектив. 2 сезон» онлайн в подписке Amediateka на Wink.
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Информация
Рейтинг
- КДРежиссёр
Кэри
Дзёдзи Фукунага
- ИЛРежис�сёр
Исса
Лопес
- ДСРежиссёр
Дэниэл
Сакхайм
- ДКРежиссёр
Джон
Краули
- Актёр
Мэттью
Макконахи
- Актёр
Вуди
Харрельсон
- Актриса
Мишель
Монахэн
- Актёр
Колин
Фаррелл
- Актриса
Рэйчел
Макадамс
- Актёр
Тейлор
Китч
- Актёр
Винс
Вон
- Актёр
Махершала
Али
- Актёр
Стивен
Дорфф
- Актриса
Джоди
Фостер
- НПСценарист
Ник
Пиццолатто
- ГГСценарист
Грэм
Горди
- РБПродюсер
Ричард
Браун
- КДПродюсер
Кэри
Дзёдзи Фукунага
- Продюсер
Стив
Голин
- ДТХудожник
Дэн
Тейлор
- АДХудожник
Алекс
ДиДжерландо
- ТБХудожник
Тим
Бич
- ЛТМонтажёр
Лео
Тромбетта
- АГМонтажёр
Аффонсо
Гонсалвес
- НБОператор
Найджел
Блак
- ААОператор
Адам
Аркпоу
- ДМОператор
Джермейн
МакМикинг
- ФХ�Оператор
Флориан
Хоффмайстер
- ТБКомпозитор
Ти-Боун
Бёрнетт
- КЧКомпозитор
Кифес
Чанция