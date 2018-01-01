Молодежка (сериал, 2018) сезон 6 серия 33 смотреть онлайн бесплатно

«Бурые медведи» проходят в КХЛ, но без Макеева — его заменяют на канадского специалиста. У тренера появляется возможность вернуться в родную команду. В 6 сезоне сериала «Молодежка: Лед и пламя» ему придется сработаться с новым спортивным директором — следите за их непростыми отношениями онлайн на Wink. Несмотря на то, что Сергей Макеев вывел «Бурых медведей» в КХЛ, команда отправляется в Москву без него — новый канадский тренер предпочел работать с проверенными людьми. Сергей собирается сделать паузу в карьере, пока не встречает Калинина. Тот предлагает ему вернуться в «Медведей», которые сейчас играют в ВХЛ. Поняв, что не представляет жизни без хоккея, Макеев соглашается. Остается только назначить нового спортивного директора — эту должность занимает амбициозная Виктория Каштанова. За успехами «Медведей» можно наблюдать в сериале «Молодежка» онлайн в хорошем качестве на Wink.



