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Место встречи изменить нельзя (сериал, 1979) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

9.51979, Место встречи изменить нельзя. Серия 2
Криминал, Драма12+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Сотрудники МУРа против таинственной и неуловимой банды «Черная кошка». Демобилизовавшийся офицер разведки Володя Шарапов начинает работать в отделе по борьбе с бандитизмом. Одно из первых дел, в расследовании которых он участвует, — убийство Ларисы Груздевой…

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Страна
СССР
Жанр
Криминал, Драма, Детектив
Качество
SD
Время
70 мин / 01:10

Рейтинг

8.9 КиноПоиск
8.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Место встречи изменить нельзя»