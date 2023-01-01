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Место встречи изменить нельзя (сериал, 1979) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

1979, Место встречи изменить нельзя. Серия 1
Криминал, Драмы12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Сотрудники МУРа против таинственной и неуловимой банды «Черная кошка». Демобилизовавшийся офицер разведки Володя Шарапов начинает работать в отделе по борьбе с бандитизмом. Одно из первых дел, в расследовании которых он участвует, — убийство Ларисы Груздевой…

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Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Криминал, Драмы, Детективы

Рейтинг

8.9 КиноПоиск
8.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Место встречи изменить нельзя»

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