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Мажор (сериал, 2016) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн

9.72016, Мажор. Сезон 2. Серия 1
Драма, Криминал18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Сын влиятельного человека, типичный мажор-бездельник, тратит отцовские денежки на развлечения, но после одного скандального происшествия отец отправляет непутевого наследника работать в полицию.

Страна
Россия
Жанр
Криминал, Драма
Качество
SD
Время
49 мин / 00:49

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Мажор»