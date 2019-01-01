Кино в деталях. Серия 3
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Кино в деталях (сериал, 2019) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

6.42019, Кино в деталях. Серия 3
Документальные, ТВ-шоу18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

В гости к Фeдору Бондарчуку, ведущему программы «Кино в деталях», приходят и уже знаменитые актеры, и новые звезды, только начинающие свою карьеру в кинематографе. Но это всегда интересные люди, которым есть, что рассказать.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
ТВ-шоу, Документальные

Рейтинг

4.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Кино в деталях»

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