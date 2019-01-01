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Кино в деталях (сериал, 2019) сезон 1 серия 21 смотреть онлайн
6.42019, Кино в деталях. Серия 21
Документальные, ТВ-шоу18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
В гости к Фeдору Бондарчуку, ведущему программы «Кино в деталях», приходят и уже знаменитые актеры, и новые звезды, только начинающие свою карьеру в кинематографе. Но это всегда интересные люди, которым есть, что рассказать.
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Информация
СтранаРоссия
КачествоFull HD
ЖанрыТВ-шоу, Документальные
Рейтинг
4.6 КиноПоиск
- АКРежиссёр
Анна
Кириллова
- Режиссёр
Константин
Куц
- ТШРежиссёр
Татьяна
Шереметьева
- Актёр
Фёдор
Бондарчук
- ЗПАктёр
Захар
Прилепин
- Актриса
Виталия
Корниенко
- Актриса
Марта
Кесслер
- Актёр
Александр
Петров
- Актёр
Олег
Меньшиков
- Актриса
Паулина
Андреева
- Актриса
Стася
Милославская
- Актриса
Таисия
Вилкова
- Актёр
Юра
Борисов
- ОКСценарист
Ольга
Кузнецова
- АССценарист
Анна
Серниенко
- ГТСценарист
Георгий
Тихонов
- НРПродюсер
Надежда
Родионова
- СДМонтажёр
Сергей
Дрюцкий
- СХМонтажёр
Светлана
Хоменко
- АПОператор
Алексей
Павлов
- СМКомпозитор
Сергей
Мильниченко