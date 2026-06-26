WinkСериалыКино в деталях18-й сезон
Кино в деталях (сериал, 2026) сезон 18 смотреть онлайн
6.82026, Кино в деталях. Сезон 18 15 серий
Документальный, ТВ-шоу18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»
Сезоны и серии
- 18+49 мин
Кино в деталях
Сезон 18 Серия 1
- 18+49 мин
Кино в деталях
Сезон 18 Серия 2
- 18+49 мин
Кино в деталях
Сезон 18 Серия 3
- 18+48 мин
Кино в деталях
Сезон 18 Серия 4
- 18+49 мин
Кино в деталях
Сезон 18 Серия 5
- 18+49 мин
Кино в деталях
Сезон 18 Серия 6
- 18+49 мин
Кино в деталях
Сезон 18 Серия 7
- 18+49 мин
Кино в деталях
Сезон 18 Серия 8
- 18+49 мин
Кино в деталях
Сезон 18 Серия 9
- 18+49 мин
Кино в деталях
Сезон 18 Серия 10
О сериале
В гости к Фeдору Бондарчуку, ведущему программы «Кино в деталях», приходят и уже знаменитые актеры, и новые звезды, только начинающие свою карьеру в кинематографе. Но это всегда интересные люди, которым есть, что рассказать.
СтранаРоссия
ЖанрТВ-шоу, Документальный
Рейтинг
4.9 КиноПоиск
- АКРежиссёр
Анна
Кириллова
- Режиссёр
Константин
Куц
- ТШРежиссёр
Татьяна
Шереметьева
- Актёр
Фёдор
Бондарчук
- ЗПАктёр
Захар
Прилепин
- Актриса
Виталия
Корниенко
- Актриса
Марта
Кесслер
- Актёр
Александр
Петров
- Актёр
Олег
Меньшиков
- Актриса
Паулина
Андреева
- Актриса
Стася
Милославская
- Актриса
Таисия
Вилкова
- Актёр
Юра
Борисов
- ОКСценарист
Ольга
Кузнецова
- АССценарист
Анна
Серниенко
- ГТСценарист
Георгий
Тихонов
- НРПродюсер
Надежда
Родионова
- СДМонтажёр
Сергей
Дрюцкий
- СХМонтажёр
Светлана
Хоменко
- АПОператор
Алексей
Павлов
- СМКомпозитор
Сергей
Мильниченко