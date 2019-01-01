Кино в деталях. Серия 10
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1-й сезон
10-я серия

Кино в деталях (сериал, 2019) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

6.62019, Кино в деталях. Серия 10
Документальный, ТВ-шоу18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

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О сериале

В гости к Фeдору Бондарчуку, ведущему программы «Кино в деталях», приходят и уже знаменитые актеры, и новые звезды, только начинающие свою карьеру в кинематографе. Но это всегда интересные люди, которым есть, что рассказать.

Сериал Кино в деталях 1 сезон 10 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу, Документальный
Качество
Full HD
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

4.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Кино в деталях»