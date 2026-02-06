Импровизаторы. Сезон 4. Серия 3
Wink
Сериалы
Импровизаторы
4-й сезон
3-я серия
9.42024, Импровизаторы. Сезон 4. Серия 3
Комедия, ТВ-шоу18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Импровизаторы (сериал, 2024) сезон 4 серия 3 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон

О сериале

Возвращение легендарного шоу в новом формате, где шутят не по сценарию.

Сергей Матвиенко, Дмитрий Позов, Арсений Попов и Антон Шастун снова идут в бой и заряжают зрителей хорошим настроением! В каждом выпуске принимают участие четыре основных актера и приглашенные звезды, на плечи которых ложится ответственное дело — подготовить неожиданное задание и наслаждаться процессом. По правилам игры, артисты работают без подготовки и не пользуются заранее прописанными шутками, попадаясь на уловки гостей. Благодаря экспромту миниатюры получаются неповторимыми, поэтому юмор льется через край.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, ТВ-шоу
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

8.5 КиноПоиск
7.0 IMDb