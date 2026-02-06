Импровизаторы (сериал, 2024) сезон 3 серия 6 смотреть онлайн

Возвращение легендарного шоу в новом формате, где шутят не по сценарию.



Сергей Матвиенко, Дмитрий Позов, Арсений Попов и Антон Шастун снова идут в бой и заряжают зрителей хорошим настроением! В каждом выпуске принимают участие четыре основных актера и приглашенные звезды, на плечи которых ложится ответственное дело — подготовить неожиданное задание и наслаждаться процессом. По правилам игры, артисты работают без подготовки и не пользуются заранее прописанными шутками, попадаясь на уловки гостей. Благодаря экспромту миниатюры получаются неповторимыми, поэтому юмор льется через край.

