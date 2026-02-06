Импровизаторы. Сезон 2. Серия 2
Wink
Сериалы
Импровизаторы
2-й сезон
2-я серия
9.42023, Импровизаторы. Сезон 2. Серия 2
Комедия, ТВ-шоу18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Импровизаторы (сериал, 2023) сезон 2 серия 2 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон

О сериале

Возвращение легендарного шоу в новом формате, где шутят не по сценарию.

Сергей Матвиенко, Дмитрий Позов, Арсений Попов и Антон Шастун снова идут в бой и заряжают зрителей хорошим настроением! В каждом выпуске принимают участие четыре основных актера и приглашенные звезды, на плечи которых ложится ответственное дело — подготовить неожиданное задание и наслаждаться процессом. По правилам игры, артисты работают без подготовки и не пользуются заранее прописанными шутками, попадаясь на уловки гостей. Благодаря экспромту миниатюры получаются неповторимыми, поэтому юмор льется через край.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, ТВ-шоу
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

8.5 КиноПоиск
7.0 IMDb