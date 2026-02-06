WinkСериалыИмпровизаторы2-й сезон2-я серия
9.42023, Импровизаторы. Сезон 2. Серия 2
Комедия, ТВ-шоу18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»
Импровизаторы (сериал, 2023) сезон 2 серия 2 смотреть онлайн
- 18+47 мин
Импровизаторы
Сезон 2 Серия 1
- 18+49 мин
Импровизаторы
Сезон 2 Серия 2
- 18+47 мин
Импровизаторы
Сезон 2 Серия 3
- 18+51 мин
Импровизаторы
Сезон 2 Серия 4
- 18+46 мин
Импровизаторы
Сезон 2 Серия 5
- 18+46 мин
Импровизаторы
Сезон 2 Серия 6
- 18+46 мин
Импровизаторы
Сезон 2 Серия 7
- 18+46 мин
Импровизаторы
Сезон 2 Серия 8
- 18+48 мин
Импровизаторы
Сезон 2 Серия 9
О сериале
Возвращение легендарного шоу в новом формате, где шутят не по сценарию.
Сергей Матвиенко, Дмитрий Позов, Арсений Попов и Антон Шастун снова идут в бой и заряжают зрителей хорошим настроением! В каждом выпуске принимают участие четыре основных актера и приглашенные звезды, на плечи которых ложится ответственное дело — подготовить неожиданное задание и наслаждаться процессом. По правилам игры, артисты работают без подготовки и не пользуются заранее прописанными шутками, попадаясь на уловки гостей. Благодаря экспромту миниатюры получаются неповторимыми, поэтому юмор льется через край.
Рейтинг
8.5 КиноПоиск
7.0 IMDb
- АПРежиссёр
Анатолий
Переверзев
- Актёр
Антон
Шастун
- Актёр
Арсений
Попов
- Актёр
Дмитрий
Позов
- Актёр
Сергей
Матвиенко
- Актёр
Митя
Фомин
- Актёр
Хабиб
Шарипов
- Актёр
Дмитрий
Масленников
- Актриса
Ида
Галич
- Актёр
Александр
Рогов
- Актёр
Айдар
Гараев
- Продюсер
Максим
Рыбаков
- Продюсер
Ирина
Кульдишова
- СШПродюсер
Стас
Шеминов
- ВКПродюсер
Владимир
Комаров
- Оператор
Станислав
Романовский