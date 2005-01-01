Гора самоцветов. Сезон 1. Серия 76
Wink
Детям
Гора самоцветов
1-й сезон
75-я серия
9.32005, Гора самоцветов. Сезон 1. Серия 76
Мультсериалы0+

Гора самоцветов (мультсериал, 2005) сезон 1 серия 75 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Масштабный анимационный проект по мотивам сказок России и СНГ. Мультсериал одинаково интересный как взрослым, так и детям в легкой красочной форме знакомит зрителей с традициями родной страны, рассказывает об особенностях разных народностей и погружает в волшебный мир сказаний и легенд.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Мультсериалы

Рейтинг

8.5 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Гора самоцветов»

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